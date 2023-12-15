Хирург Хайдаров заявил, что все скажут «вау» после нового преображения Киркорова

Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что певца Филиппа Киркорова ждут кардинальные изменения во внешности. По словам медика, увидеть итоговый результат преображения поп-короля можно будет во время его весеннего шоу.

«Вы скоро все узнаете. Мы говорили, что у нас будут скоро еще кардинальные изменения. Вам все сразу расскажи и выложи. Скоро все всё узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в Crave шоу. Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали», - сказал Хайдаров в беседе с Газетой.Ru.

Он заверил, что уже проделана большая работа, но будет еще несколько «таких вишенок», что многие скажут «вау».

Слухи об очередной пластической операции Киркорова появились после гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит», на который певец пришел с черной повязкой на лице.

Ранее мы писали, что актриса Наталья Бочкарева решилась на кардинальное преображение и сделала пластическую операцию у скандального хирурга Тимура Хайдарова, которого ранее десятки пациенток обвинили в нанесении ущерба здоровью. 43-летняя актриса записала видео в палате клиники, на кадрах которого предстала в белом костюме, из-под которого просматривался черный корсет.