Хирург Тимур Хайдаров назвал «вруном» Вдовина после обвинений в плохой пластике

Тимур Хайдаров назвал «вруном» Александр Вдовина после обвинений в плохой пластике. Хайдаров ответил коллеге в соцсети.

Александр Вдовин отдал за увеличение ягодиц в клинике Тимура 1 750 000 рублей. Спустя время он заметил, что импланты начали гнить, появились фиброз и асимметрия. После этого Вдовин обвинил коллегу в непрофессионализме и некачественной пластике. Хайдаров, в свою очередь, назвал его «вруном». По словам хирурга, он делал операцию бесплатно, считая Александра приятелем. Также Тимур отметил, что за 5 лет Вдовин не предъявлял никаких жалоб, поэтому удивился громким высказыванием коллеги.

«Операцию я ему сделал абсолютно бесплатно, это было в году 2019-м. Все эти годы он не предъявлял жалоб. Впервые за пять лет он сказал, что у него болят ягодицы. Зная о его любви к инъекциям, я думаю, что он не обошел и свою пятую точку», — заявил Тимур.

По словам Хайдарова, узнав о плохом самочувствии Вдовина, он пригласил его к себе на обследование. Но вместо этого Александр пошел на шоу, где раскритиковал Хайдарова.

Несмотря на поступок Вдовина, Хайдаров договорился об обследовании в другой больнице.

«У него были сертифицированные импланты, были выданы все сертификаты, все выписки и рекомендации с его подписями. Операция была абсолютно бесплатная. Выводы делайте сами. Разбор фейков от очередного клоуна. Не болей, Сашечка, и не будь вруном», — резюмировал Тимур,

Ранее хирург Тимур Хайдаров обвинил в шантаже недовольную пластикой пациентку. Подробности читайте в этой новости.