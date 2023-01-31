Хирург перечислил пластические операции, которые Алла Пугачева сделала осенью

Певица Алла Пугачева омолодилась в очередной раз. У 73-летней артистки исчезли малярные мешки, а нижняя линия век поднялась вверх.

Изменения во внешности Пугачевой проанализировал пластический хирург Иван Володченков. Он сравнил осенние и летние фотографии Примадонны.

Специалист предположил, что осенью Пугачева сделала расширенную нижнюю блефаропластику и кантопексию – выравнивание наружных углов глаз.

Не обошлось и без филлеров. С помощью инъекций, полагает хирург, убрали носогубные складки, асимметрию лица и возрастные изменения. Он не исключает, что были проведены липофилинг и аппаратные процедуры по подтяжке кожи.

Ранее появилась информация, что Пугачева в скором времени может стать прабабушкой.