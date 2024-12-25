Хирург, обвиняемый в изуродовании матери Виктории Бони, подал в суд на блогершу

Пластический хирург, которого телеведущая Виктория Боня обвиняет в изуродовании матери, подал ответный иск в суд. Он считает, что его оклеветали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дубайский специалист обратился в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство. По его словам, Боня распространяет о нем недостоверную информацию, из-за чего страдает его репутация. Чтобы защитить диплом, мужчина решил разбираться с телеведущей.

Виктория Боня же уверена в своей правоте, ведь своими глазами видела, что врач сделал с лицом ее матери. Женщина обратилась к медику за блефаропластикой и липосакцией подбородка. Операции ей порекомендовала дочь, которая тоже ложилась под нож пластического хирурга. При выборе специалиста мама блогерши решила остановиться на Максиме Иванчуке, который уже несколько лет работал в ОАЭ после окончания университета.

Однако вмешательство пошло не по плану. По словам звездного семейства, у женщины начался некроз тканей, и двигать шеей было практически невозможно. Пациентке было предложено провести повторную операцию, но Виктория Боня решила судиться. Она потребовала от врача 195 млн рублей.

Ранее стало известно, что пластический хирург, который делал операцию маме Виктории Бони, сам себе удалил комки Биша.