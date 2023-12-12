Актриса Наталья Бочкарева сделала пластическую операцию у Тимура Хайдарова

Актриса Наталья Бочкарева решилась на кардинальное преображение и сделала пластическую операцию у скандального хирурга Тимура Хайдарова, которого ранее десятки пациенток обвинили в нанесении ущерба здоровью.

43-летняя актриса записала видео в палате клиники, на кадрах которого предстала в белом костюме, из-под которого просматривался черный корсет.

«Я, девчонки, нахожусь сейчас в гостях у Тимура Хайдарова, в его замечательной клинике. Я в восторге. Мне вообще кажется, что сейчас, перед Новым годом, время для красоты, чтобы привести себя в красивую форму», - приводит слова Бочкаревой The Voice.

Она также выразила слова благодарности Хайдарову, отметив его профессионализм. Кроме того, актриса поблагодарила персонал клиники за теплый прием.

После этого о звездной пациентке высказался и сам Тимур. Он заверил, что преображение Бочкаревой идет по плану и рассказал, что уже через несколько часов после операции Наталья попросила поесть.

«Идем на поправку», — отметил Хайдаров.

Несколько месяцев назад хирурга обвинили в халатном отношении к пациенткам — неудовлетворительным результатом после пластических операций поделились певицы Любовь Успенская и Слава. После этого к ним присоединились обычные женщины, которые тоже остались недовольны результатами хирургического вмешательства.

Ранее мы писали, что Тимур Хайдаров бесплатно сделал операцию недовольной пациентке, которая называла себя его «непримиримым врагом». Девушка по имени Людмила, ставшая жертвой некачественной процедуры, вела скандальный Telegram-канал, в котором публиковала компрометирующие врача факты.