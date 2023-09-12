Хирург Хайдаров встал на защиту перекроившей лицо Бони: «Не надо усугублять и хейтить ее»

Пластический хирург Тимур Хайдаров высказался на тему хейта в сторону телеведущей Виктории Бони, которая в конце лета решилась на операцию для «лисьих глаз». После изменения внешности звезда «Дома-2» столкнулась с критикой и даже травлей, и справляться с недоброжелателями ей становится все тяжелее. Знаменитый врач же призвал людей прекратить нападать на теледиву, так как, по его словам, ей сейчас и так крайне непросто.

Хайдаров заявил, что Виктория проходит этап реабилитации, и это совершенно нормально, что у нее сейчас присутствуют на лице отеки. Какой бы ни был хороший специалист, а как утверждает Боня, у нее был самый лучший, все равно первое время невозможно судить о результате. Именно поэтому поклонникам артистки нужно набраться терпения.

По мнению Тимура, после операции многие пациентки сталкиваются с депрессией и Виктория не исключение. Более того, негативных мыслей со временем будет становиться только больше. Продолжается это примерно полгода.

«Реабилитация — это очень важно. 70% зависит от действий хирурга, а дальше особенности организма и реабилитация. Есть такое понятие как послеоперационная депрессия, и она будет нарастать. Советую: наберитесь терпения, хотя бы полгода. Не надо усугублять и хейтить ее», - призвал Хайдаров в интервью журналистке Ксении Собчак.

Также хирург прокомментировал стоимость операции Виктории Бони. Сама она признавалась, что все ей обошлось в 19 миллионов рублей. Однако эксперт считает, что она обманывает. Вполне возможно, что она могла договориться о скидке по бартеру, так как врач выставил снимки с операционного стола буквально сразу же после проделанной работы.

Ранее Тимур Хайдаров посоветовал Ксении Собчак лечь под нож хирурга из-за возрастных изменений.