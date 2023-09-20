Филипп Киркоров прокомментировал заявление певицы Славы об осложнениях после пластики у Хайдарова
Киркоров опроверг слова Славы о проблемах после пластики, показав левую руку.
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Певец Филипп Киркоров ответил певице Славе, заявившей, что у него начались проблемы с левой рукой после пластики у хирурга Тимура Хайдарова. Артист опроверг осложнения и продемонстрировал, что находится в прекрасной форме.
В личном блоге Филипп опубликовал видео-ответ коллеге, находясь в машине. Он назвал дату и время, чтобы никто не смог уличить его в старой записи, а затем снял кофту и показал часть тела, с которой, по словам Славы, у него возникли сложности.
«Левая рука. Что у меня с ней? Бицуха! Это действительно красиво. Это божественно красиво», - сказал Киркоров в ролике, демонстрируя работу звездного хирурга.
Опроверг певец и то, что ездит к другому врачу, чтобы переделывать то, что с его телом сотворил Хайдаров. Приятель Филиппа пошутил, что, по мнению Славы, ему ампутировали руку и пришили новую в клинике у коллеги Тимура.
Напомним, что силиконовый скандал продолжается уже несколько месяцев. Против звездного специалиста выступают певицы Слава и Любовь Успенская, а на его защите находится Филипп Киркоров. Артист считает, что на доктора клевещут, и на самом деле он настоящий профессионал и художник, лучшим произведением которого является именно он.
Ранее Тимур Хайдаров подал в суд на Любовь Успенскую, ее дочь и Александра Вдовина.