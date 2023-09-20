Филипп Киркоров прокомментировал заявление певицы Славы об осложнениях после пластики у Хайдарова

Певец Филипп Киркоров ответил певице Славе, заявившей, что у него начались проблемы с левой рукой после пластики у хирурга Тимура Хайдарова. Артист опроверг осложнения и продемонстрировал, что находится в прекрасной форме.

В личном блоге Филипп опубликовал видео-ответ коллеге, находясь в машине. Он назвал дату и время, чтобы никто не смог уличить его в старой записи, а затем снял кофту и показал часть тела, с которой, по словам Славы, у него возникли сложности.

«Левая рука. Что у меня с ней? Бицуха! Это действительно красиво. Это божественно красиво», - сказал Киркоров в ролике, демонстрируя работу звездного хирурга.