«Хейтерюшки и хейтерюшечки мои!»: разгневанная Семенович обратилась к недоброжелателям

Певица Анна Семенович столкнулась с критикой в социальных сетях после того, как представила публике нового возлюбленного Дениса. Подписчики обвинили артистку в том, что она исполняет невостребованные песни и не стоит внимания прессы. Звезда записала ответ недоброжелателям и поделилась им в личном блоге.

Артистку вывели из себя замечания критиков, и она не стала молчать. Семенович решила дать жесткий отпор недоброжелателям.

«Хейтерюшки и хейтерюшечки мои! В отличие от вас, лежащих на диване, мы ездим по дальним точкам нашей замечательной страны и дарим людям свет, радость и счастье!», — сказала экс-солистка «Блестящих».

Всех несогласных с ней звезда отправила продолжать дальше лежать на диване.

Исполнительница называет отношения с Денисом серьезными и говорит, что это «настоящая любовь». Она готова создать с избранником семью.

Недавно Анна Семенович представила публике нового избранника — бизнесмена Дениса. Общественность смутило, что бойфренд звезды все еще женат. Но артистка заверила: ее любимый находится в процессе развода. Также она не стала скрывать, сколько зарабатывает мужчина.