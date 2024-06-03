«Безумно переживаю»: раскрывшая тайну семьи Заворотнюк Ольга Орлова озвучила причину пропуска похорон актрисы

Телеведущая и певица Ольга Орлова объяснила, почему не приехала на похороны актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее словам, у нее не получилось присутствовать из-за отъезда к бабушке, а вовсе не из-за того, что семья звезды «Моей прекрасной няни» запретила ей приходить после раскрытия тайны.

Когда стало известно, что Заворотнюк после пятилетней борьбы с раком головного мозга умерла, журналист Андрей Малахов организовал съемки программы, посвященной артистке. В них приняли участие многие люди, знавшие Анастасию. В том числе Ольга Орлова, которая в эфире призналась, что приезжала в больницу к больной знаменитости. Певица заявила, что это была большая тайна, поэтому она никому не рассказывала.

После этого откровения поклонники ожидали, что увидят Ольгу на прощании с Анастасией, но ее там не оказалось. В Сети заподозрили, что на нее обиделись члены семьи актрисы. Но, как утверждает Орлова, это не так. Она заявила, что озвучивала в программе только ту информацию, которую ей разрешили родные Заворотнюк. А не пришла на похороны она по личным причинам.

«Мы улетели к бабушке. Поверьте, я безумно переживаю из-за этого. Но я обязательно приду к Насте. Обязательно выполню свой долг», - сообшила Орлова в социальных сетях.

Ранее стало известно, что во время прощания с Анастасией Заворотнюк была нарушена традиция Покровского монастыря.