«Боярский разбился»: актриса рассказала, как узнала об аварии

Актриса Светлана Дружинина рассказала про жуткую аварию с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Происшествие случилось, когда он ехал из Москвы в Петербург на съемки.

«Мы ждем на съемках, а машины нет. И тут бегут ко мне с криками: «Боярский разбился! Боярский погиб!» - вспоминает Дружинина.

Прибыв на место аварии, команда никого не нашла. К тому моменту Боярского госпитализировали.

«Когда его заносили в больницу, он жутко кричал, потому что было что-то с позвоночником», - поделилась подробностями актриса.

Родные и съемочная группа молились о здоровье актера. После выхода из больницы Боярский испытывал колоссальную боль – она чувствовалась в ногах и позвоночнике.

26 декабря 2022 года актер отмечает 73-летие. На сегодняшний день знаменитый актер погружен в домашнюю жизнь: нянчится с внуками и убирает снег у дома.

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