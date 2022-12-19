Харламову назло: безумно счастливая Кристина Асмус вышла в свет с новым любовником

Кристина Асмус и Гарик Харламов уже почти два года находятся в разводе. Комик давно освободил сердце для новой избранницы – ею стала Юлия Ковальчук. А вот актриса свою личную жизнь долгое время не афишировала и после расставания с бывшим мужем погрузилась в работу и воспитание дочери Анастасии. Но недавний скандал с экс-супругом, видимо, подтолкнул ее к публичному выходу с новым кавалером. На недавнем мероприятии Асмус появилась в компании актера Романа Евдокимова.

Пару заметили на премьере фильма «Мажор в Сочи» в кинотеатре «Художественный». Актеры встречаются уже больше года и явно наслаждаются обществом друг друга. Роман младше Кристины на семь лет. Они вместе работают в театре имени М.Н. Ермоловой, также зрителям Евдокимов знаком по работе в проектах «Перевал Дятлова», «Серебряный бор», «Диггеры».

На светском мероприятии Асмус и Евдокимов постоянно были вместе. Скорее всего актриса пришла поддержать своего возлюбленного и поздравить с выходом фильма. Кристина при этом весь вечер улыбалась и выглядела безумно счастливой, несмотря на недавний конфликт с бывшим мужем, который освещался во многих СМИ.

На прошлой неделе Асмус остро отреагировала на шутку Харламова про дом, который он ей оставил после развода. В социальной сети актриса ответила экс-супругу и сообщила, что комик ей не отдал даже «облеванного» и «обоссанного» жилья. Так начался конфликт, который втянул в себя и маму Гарика, и коллег артистов. По итогу они публично рассказали, что все еще живут вместе, несмотря на развод. Они просто поделили дом на две половины, но Асмус это не устраивает. Она хочет, чтобы бывший муж купил ей и дочери новый дом, вот только Харламов не считает, что он должен это делать.

К слову, конфликт так и не пришел к своему логическому завершению. Артисты публично не помирились, а прессе давать комментарии отказываются. Поэтому остается лишь догадываться, как им теперь живется в общем доме после произошедшего.

Ранее известный блогер предугадал следующие шаги Харламова и предрек, что он скоро выгонит бывшую супругу из дома.