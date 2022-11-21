Харламов сглазил: звезду Comedy Club Бебуришвили задержали в аэропорту Челябинска

На днях Андрей Бебуришвили прилетел в Челябинск ради выступления. Тем не менее поездка комика прошла не так гладко. В своём Telegram-канале мужчина сообщил, что его задержали в аэропорту. Виной всему курение в неположенном месте. Сотрудники правоохранительных органов немедленно отреагировали на нарушение: был составлен протокол и выписан административный штраф в размере 500 рублей.

Кажется, подобный случай не очень омрачил Андрея. «Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают. Будьте аккуратны», – с юмором отреагировал мужчина.

Напомним, что в последнее время страсти вокруг Comedy Club кипят. Сначала Бебуришвили заменил Харламова на посту ведущего, затем все резиденты шоу отказались участвовать в съёмках новых выпусков. И, конечно же, нельзя не вспомнить скандальную выходку Дорохова, который предложил руководству «ТНТ» уволить Павла Волю. На фоне всех событий новость о том, что Харламов возвращается в проект, особенно обрадовала публику. Подробности читайте в этой статье.