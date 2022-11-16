«Все уйдут, а я останусь»: после скандала вокруг Comedy Club Харламов объявил о своём возвращении

Страсти вокруг проекта «Comedy Club» накаляются. На днях стало известно о том, что все резиденты шоу отказываются участвовать в съёмках новых выпусков. К слову, это произошло после того, как пост ведущего покинул Гарик Харламов, но, кажется, у комика есть свои скрытые намерения.

В социальной сети мужчина после двухнедельного отсутствия на студии объявил о возвращении в «Comedy Club». «После непродолжительной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно. Встретимся в эту пятницу в Комедийном клубе на ТНТ», – обрадовал поклонников Харламов.

Ранее сообщалось о том, что Денис Дорохов предложил руководству телеканала уволить Павла Волю. Подробности читайте в этой статье.