«Это измена»: Харатьян высказал свое отношение к уехавшим из РФ актерам

Советский и российский актёр театра и кино Дмитрий Харатьян продолжает участвовать в крупных кинопроектах. В интервью с aif.ru он рассказал о новых профессиональных вызовах и об отношении к уехавшим из России артистам.

62-летний артист снялся в фильме «Гардемарины. 1787», который стал продолжением знаменитой приключенческой саги Светланы Дружининой. Помимо этого, он стал ведущим программы «Наши» на телеканале «Россия», героями которой становятся те, кем может гордиться наша страна.

Харатьян уверен, что нужно, как можно реже говорить об уехавших россиянах, ведь у каждого человека есть право на свое мнение и позицию.

«На мой взгляд, их позиция ошибочная, а в каких-то случаях, считаю, даже подлая. Потому что говорить о Родине, какой бы она не была, в таком тоне и такими словами — это… измена, предательство. Можно по-разному относиться к отдельным людям, но к целому народу и стране такое отношение неприемлемо и совершенно неправильно», — сказал он.

По словам актера, полный абсурд — желать поражения России.

«Мне тут один сказал: «Вот не стыдно тебе?! Ты был на концерте в «Лужниках» под этими флагами!» Я ему: «Подожди секунду. Под флагами Российской Федерации? Это моя страна. Это моя Родина»», — пояснил актер.

Напомним, ранее Дмитрий Харатьян удивил своей внешностью на кинопремьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» в Москве.