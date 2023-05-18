Характеристика, которую суд не стал зачитывать: что такого Пугачева написала о Ройзмане*

Певица Алла Пугачева в характеристике экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан Минюстом иностранным агентом) указала, что он был образцовым главой города, имел заслуги перед людьми. Об этом сообщила правозащитница Ева Меркачева.

Она рассказала, что согласна с характеристиками Аллы Пугачевой, а также вдовы первого президента России Наины Ельциной. Меркачева призналась, что писала аналогичное обращение.

«Ройзман* очень много сделал, когда был мэром Екатеринбурга, каждый житель его знает и может сказать о нем только хорошее. Он был образцовым мэром, доступным, простым, с каждым был готов поговорить», - сказала журналистка сайту NEWS.ru.

Она напомнила, что бывший глава города создал два музея, которые являются достоянием русского народа.

Меркачева добавила, что Ройзман* не планирует заниматься политикой: он пишет книгу и хочет посвятить жизнь изучению икон.

Напомним, заседание по делу в отношении бывшего градоначальника проходило 18 мая. Его судили по статье о публичной дискредитации армии. На заседании судья сообщил, что свои рекомендации написали Пугачева и Ельцина. Однако характеристики не были зачитаны. Ройзман* мечтает поставить письмо от Примадонны в рамку.

*Признан иноагентом на территории РФ