«Характер не сахар»: партнерша Валентины Талызиной раскрыла правду об умершей от рака актрисе

Актриса Валентина Теличкина отреагировала на смерть партнерши по фильму «Зигзаг удачи» Валентины Талызиной. В разговоре с The Voice артистка рассказала об отношениях и работе с покойной коллегой и раскрыла правду о ее непростом характере.

Новость о смерти Валентины Талызиной стала потрясением не только для ее поклонников, но и коллег. Вспоминая об актрисе, Валентина Теличкина призналась, что «благодарна судьбе» за совместную работу с ней. Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» запомнилась артистке не только профессионалом своего дела, но и хорошим человеком.

«Чувствую благодарность своей судьбе за работу с этой актрисой на съемочной площадке. Она всегда очень дорожила вниманием зрителем и оправдывала это на сцене, не только на съемках. <…> Она, конечно, очень хорошая актриса, занимательный человек. Такой особенный», — заявила Валентина Теличкина.

Исполнительница главной роли в картине «Не может быть!» призналась, что смогла сохранить теплые отношения с Валентиной Талызиной, несмотря на ее непростой характер.

«Вы знаете, характер у всех у нас не сахар. И все зависит от того, как ведет себя режиссер на площадке. У меня с ней были хорошие отношения, Слава Богу. Каких-то неприятных воспоминаний о ней у меня не сложилось. Мне нравилась она как актриса, как партнер. Все как-то по-человечески было», — поделилась актриса.

Напомним, состояние Валентины Талызиной резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Народная артистка РСФСР не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра. 21 июня актриса ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Ранее звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска заявила, что даже после смерти не простит Валентину Талызину.