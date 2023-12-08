Ханне пришлось оправдываться перед подписчиками из-за родов в Дубае, об этом пишет Telegram-канал «Неопра, блин!».

Накануне в Сети разлетелся отрывок из интервью певицы Ханны, которая рассказывала о том, что рожала в Дубае, а не в США из-за патриотизма.

«Я патриот. И как бы чисто по своим политическим соображениям я Паше сказала "Я в Америке рожать не буду, поехали в Дубай"», - рассказывала она.

Спустя сутки певица решила объяснить свою позицию. По ее словам, фрагмент интервью был вырван из контекста и неправильно воспринят аудиторией.

«Это надо же быть такими убогими, чтобы непонятно зачем выбирать так слова из контекста! Просто объясните, для чего? Зачем так стремно хайпить в том, где нет основания?» - задалась вопросом она.

Впрочем, опровергать роды в Дубае певица не стала, зато вновь подчеркнула, что является патриотом.

«Я улетела в законный декретный отпуск на 2 месяца. Мой муж увозит меня специально, чтобы у меня не было соблазна работать и гастролировать. И да, я патриот своей страны!» - заявила Ханна.

Ранее мы писали о том, что Ханна и Пашу крестили дочь Камиллу в День матери.