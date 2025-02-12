«Слабоумие и отвага»: эксперт по выживанию оценил фотосессию Барановской на краю водопада

Фотосессия Юлии Барановской на самом краю водопада Виктория, которую сама телеведущая назвала «продуманной до мелочей», на самом деле была очень опасным мероприятием. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» рассказал эксперт по выживанию Михаил Ярин.

«Я это называю „слабоумие и отвага“. Конечно, большие риски. Это же вода, она же течет, все скользкое, там одно неосторожное движение — и зацепиться не за что. И ты улетел, и тебя никто не найдет», — заявил специалист.

При этом никакого секрета в технологии, с помощью которой «экскурсант» удерживается над бездной, Ярин не видит. Он отмечает — все просто:

«Вы заметили, что не показывают полностью ее ноги? Скорее всего, на щиколотках закреплены манжеты со страховочным тросом. И, соответственно, человек, который там стоит, он через лебедку или через что-то осуществляет страховку. И все как бы прицепили, подползли к краю, пофоткались, поснимались. И ушли», — объяснил наш собеседник.

Подобного рода развлечения, по словам Ярина, стоят недешево. Но, подчеркивает он, выдающимся достижением такую фотосъемку назвать нельзя.

«На таких страстях люди зарабатывают нормально. Но это бред и ересь, я же говорю, слабоумие и отвага. Тот, кто действительно, так сказать, рискует своей жизнью, никогда в жизни такого делать не будет», — резюмировал эксперт.

Ранее Михаил Ярин рассказывал, как спасти жизнь при встрече с медведем.