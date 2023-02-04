Хамит и скандалит: что творится с сумасшедшей Людмилой Поргиной в театре

Людмила Поргина с недавних пор находится в конфликте с директором театра «Ленком» Марком Варшавером. Это случилось после высказывания артистки о том, что театром должен управлять худрук-режиссер, но не директор.

По словам артистки, Варшавер издевается над ней, давая роли в массовке и вызывая постоянно на репетиции без права выхода на сцену.

Людмила Поргина призналась, что обязана ходить в театр ради мужа — Николая Караченцова. Перед смертью он просил ее не оставлять их второй дом, то есть «Ленком».

Однако у Марка Варшавера другая версия произошедшего. Он заявил, что Поргина уже полтора месяца почти не присутствует на работе, хотя получает 53 тысячи рублей как зарплату. Актриса ссылается на больничный. Кроме того, на репетициях Поргина скандалит и хамит, добавил Варшавер.

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