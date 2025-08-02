«Халтура с целью заработка денег»: роль Павла Воли в кино раскритиковали

Киновед Семенюк назвал Павла Волю бесталанным актером. Об этом сообщает «Абзац».

Павел Воля принял участие в съемках сериала «Три сестры» — юморист исполнил роль владельца московского маркетингового агентства. Однако не все оценили актерские способности шоумена.

По словам киноведа Александра Семенюка, талант Воли в картине не прослеживается.

«Зачем в кино нужен бесталанный человек? Павел Воля не может быть актером по определению, у него для этого нет никакого таланта. Если он снимается в главной роли, то это халтура с целью заработка денег. Хороший фильм с Павлом Волей снять невозможно», — объяснил он.

На счету Павла Воли роли в 25 фильмах и сериалах. Среди них такие картины, как «Небриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет все» и «Тайна печати дракона».

Ранее мы писали о том, что Ляйсан Утяшева не может забеременеть из-за проблем со здоровьем.