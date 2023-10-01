«Халтура»: Алексей Панин* честно высказался о своей работе в фильмах

Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) назвал свои роли в российских фильмах халтурой, об этом сообщает StarHit.

В начале нулевых Алексей Панин* был на пике своей популярности — актер снимался в «Жмурках», «ДМБ» и сериале «Солдаты». Вспоминая о работе в последнем сериале, артист опубликовал снимок с актером Алексеем Булдаковым, который умер в 2019 году.

«С дядей Лешей Булдаковым на съемках какой-то очередной херни, где мы тупо зарабатывали бабло. Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии… даже вспомнить страшно. Одни только „Солдаты“ чего стоят!» — признался Панин*.

Актер рассказал, что раньше зарабатывал очень много денег. Настолько, что мог позволить себе купить дом на Рублевке или машину.

«Мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире — не так, как должны жить звезды. Но мы не голодаем», — рассказал Панин*.

Напомним, Алексей Панин* уехал из России несколько лет назад. Сейчас он вместе с дочерью живет в Испании.

Ранее мы писали о том, что Панин* после фекального скандала лишился заработка в США. Ему отказали в предоставлении визы.

*признан иноагентом на территории РФ.