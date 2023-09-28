Фекальный скандал: испражнявшийся на газоне Панин* лишился заработка в США

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) после скандального путешествия в Эстонию обратился к поклонникам своего творчества с плохой новостью — гастроли в США отменяются. Все дело в том, что артист не смог получить визу, передает Экспресс газета.

В начале сентября Панин* вновь напомнил о себе, посетив Таллин. Актер пустился во все тяжкие и оказался в центре так называемого фекального скандала. Камеры видеонаблюдения сняли, как звезда фильма «Жмурки» испражнялся на газоне возле борделя. После этого турист устроил дебош у жилого дома, который принял за свой отель.

В итоге оскандалившегося артиста забрала полиция. За совершенные правонарушения Панину* грозила депортация в РФ, где в отношении него возбуждено уголовное дело о поддержке терроризма.

После похождений в прибалтийском городе выяснилось, что актера больше не ждут с визитом в США. Ему отказали в предоставлении визы. Вероятно, американские спецслужбы не захотели, чтобы знаменитость вел себя подобным образом у них в стране.

Ранее стало известно, что Панин* лишился заработков в странах Прибалтики. В Латвии и Эстонии отменили спектакли с участием актера.

*признан иноагентом на территории РФ