«Суммы огромные»: российский экс-хакер Левашов озвучил гонорары за киберпреступления

Экс-хакер Петр Севера Левашов, прославившийся благодаря созданию крупнейших ботнетов, из-за которых вошел в десятку самых опасных хакеров мира, рассказал о зарплате и гонорарах «белых» и «черных» коллег. По его словам, незаконная деятельность оплачивается гораздо лучше, но следует помнить, что за нее можно попасть в тюрьму.

Сам Левашов за свои киберпреступления отсидел срок в США и сейчас находится в «отставке». В интервью порталу «Страсти» он отказался называть суммы своих заработков, но озвучил гонорары других программистов. По его словам, если работать легально, то можно получать до миллиона рублей – такую зарплату назначают уже довольно опытным специалистам.

«Зачастую эти люди работают просто в компаниях по компьютерной безопасности, делают свою работу, получают неплохие деньги. В России, например, это будут суммы от 300 000 рублей в месяц и могут быть до 700 000 рублей. Уходить в топ-сегмент могут только люди, которые достигли в своей области мастерства. Они могут получать и 1000000 рублей. Это вполне реально», - поделился Петр.

Что же касается «черных» хакеров, то их деятельность более прибыльная. Но она опасная, так как является незаконной. По словам Левашова, за одно только «дело» команда киберпреступников может выручить от 10 миллионов долларов. Бывали случаи, когда суммы были и больше.

«Тут суммы могут быть больше. Они не такие регулярные, за них можно сесть в тюрьму, но суммы огромные. Опять же, если взять вот криптолокеров, их выкупы достигают десятков миллионов долларов. То есть та же компания Garmin заплатила больше 10 миллионов долларов. Это было достаточно давно, и, конечно, группа людей делала, не один хакер. Вот представьте, человек за один единственный хак получил, например, 20% от 20 миллионов долларов. Это 4 миллиона долларов. И это одна единственная работа. Однако надо понимать, что это может все кончиться сроком в тюрьме, и он может быть достаточно большим. То есть, если по вашей вине пострадали люди, не дай Бог, они погибли, это означает, что можно провести десятки лет в тюрьме за эти 4 миллиона, если, конечно, вас поймают», - рассказал экс-хакер.

Интервью с Петров Севера Левашовым о кибервойне, безопасности в Сети и тюрьме в США читайте на сайте «Страсти».