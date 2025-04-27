Хакамада оставила завещание и решила, с кем останется дочь в случае ее смерти

Коуч и экс-политик Ирина Хакамада рассказала в интервью Валерии Германике, что уже составила завещание. Общественный деятель призналась, что сделала это не из-за страха, а из-за соображений практичности.

По словам Хакамады, она задокументировала свою последнюю волю уже давно. Завещание было составлено на случай подстраховки. Так, например, в скором времени коуч собирается посетить одно опасное место. В случае непредвиденных обстоятельств проблем у близких Ирины не возникнет.

«Я написала завещание и оно лежит уже давно, потому что пойду на Кайлаш — это известная святая гора. Буддисты ее обходит три дня, но надо выжить все эти дни в условиях очень маленького количества кислорода. Чем выше, тем меньше кислорода. Ну, мало ли чего там случится», — заявила экс-политик.

О дочери Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, позаботится ее брат. У него уже есть трое детей и в случае чего он сможет взять себе родственницу.

«Опекуном будет сын. У него трое детей, они уже подрастут. Я надеюсь все-таки не умереть в ближайшее завтра», — отметила Ирина.

Ранее сообщалось, что в Казани сорвали выступление Ирины Хакамады. Некоторые связали это с жалобами родственников бойцов СВО.