«Хайпует на моей фамилии!»: Анастасия Волочкова «разнесла» мачеху дочери

Анастасия Волочкова ответила на критику своей организации свадьбы 19-летней дочери Ариадны от мачехи девушки, Елены Николаевой. Нынешняя жена Игоря Вдовина упрекнула экс-приму Большого театра в излишней пышности предстоящего торжества, заявив, что Ариадна не ценит «мишуру».

Балерина резко отреагировала на эти замечания, подчеркнув, что Николаева не имеет права вмешиваться в подготовку к свадьбе её дочери. Волочкова напомнила, что сама Ариадна выбирает, где и как ей выходить замуж, и добавила, что одобряет выбор дочери и её жениха Никиту.

Заслуженная артистка России обвинила телеведущую в пиаре на ее имени, заявив, что та «таскала» Ариадну на различные мероприятия ради собственной популярности. Балерина подчеркнула своё безразличие к жизни бывшего мужа и его нынешней жены.

«Она лезла и влезала за счет моей фамилии и таскала с собой мою дочь Ариадну Волочкову на все мероприятия, где только можно и нельзя! Потому что сама она никому не была интересна», — пояснила звезда в разговоре с Voice.

Свадьба Ариадны и Никиты запланирована на 26 апреля в Санкт-Петербурге. Торжество пройдет в особняке Мясникова, аренда которого стоит 2 миллиона рублей. По предварительным оценкам, общие расходы на мероприятие могут достичь 10 миллионов рублей.