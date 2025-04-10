«Хайпиться на мне и смерти Паши не нужно»: бывшая жена Техника гневно обратилась к Мизулиной

Бывшая жена рэпера Паши Техника обратилась к Екатерине Мизулиной со скандальным заявлением. Ева Карицкая отреагировала на то, что Глава Лиги безопасного интернета опубликовала видео с ней.

На кадрах брюнетка заявляла, что знает Мизулину и общается с ней. Но Екатерина ответила, что это неправда.

«У них что, весеннее обострение? Это вообще кто? Фейк! Я впервые вижу этого блогера и не понимаю, зачем она врет. Ничего не хочу больше говорить. Мне не нравится убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью», — заявила Мизулина в своих соцсетях.

В том видео Карицкая не только говорила о знакомстве к Екатериной, но и комментировала проблемы рэпера с законом. Она упомянула Мизулину. Год назад Глава лиги обратилась в МВД с требованием проверить Техника на пропаганду запрещенных веществ.

После слов о фейке Ева вышла на связь и заявила, что ее слова не так восприняли. Она пояснила, что обращалась с Екатерине Гордон и «ляпнула лишнего». По ее словам, юрист говорила о том, что будет обращаться с Мизулиной.

«Вот сейчас разводить какую-то мутную фигню зачем? Не понимаю. И, Мизулина, пожалуйста, занимайтесь своими делами, а не обсуждением моих видео», — прокомментировала Карицкая.

Она напомнила, что Технику тогда выписали административный штраф, но он его не оплатил.

«Екатерина Мизулина, скажите, пожалуйста, каким образом этот вопрос решился? Благодаря каким-то связям? Благодаря тому, что вам кто-то позвонил? Да? Поэтому давайте не будем на меня сейчас гнать. Живите благополучно с своим SHAMAN, занимайтесь проектами против наркотиков, топите дальше, но хайпиться на мне и смерти супруга не нужно. Что раньше-то ничего не базарила? Мне интересно», — возмутилась бывшая жена Паши.

Ранее мы писали о том, что семья Техника не может получить наследство из-за его долга.