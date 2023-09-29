Хайдаров не виноват: как резиновая перчатка оказалась в ягодицах Александра Вдовина

Недавно челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин рассказал о своем опыте неудачной пластики. После операции, которую проводил Тимур Хайдаров, в ягодицах Вдовина обнаружили перчаточный дренаж. Пластический хирург Иван Магдалина в беседе с Пятым каналом объяснил, каким образом резиновая перчатка осталась в теле пациента и к каким последствиям это может привести.

Эксперт утверждает, что подобных прецедентов довольно много в медицинской практике.

«Все, что находится на операционном столе, можно забыть внутри человека. Описаны случаи, когда забывали салфетки, когда забывали ножницы, когда забывали какие-то марлевые тампоны», – пояснил он.

При этом врач отметил, что вина здесь лежит не столько на хирурге, сколько на медсестре, ведь именно она пересчитывает количество инструментов после завершения операции. При обнаружении пропажи работа не заканчивается, хирург обязан провести ревизию раны, чтобы проверить, все ли в порядке, и при необходимости достать забытый инородный предмет.

Оставление какого-либо инструмента в теле может привести к серьезным последствиям для пациента, вплоть до летального исхода. Если речь идет о пластической хирургии, то такая оплошность грозит осложнениями и загноениями.

По словам специалиста, в случае Александра Вдовина есть вероятность, что воспаление началось как раз из-за забытой перчатки. Более того, даже использование этого вида дренажа показалось хирургу странным решением, с точки зрения стоимости процедуры.

«Перчаточные дренажи в таких именно операциях вообще никогда не ставятся», – добавил он.

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