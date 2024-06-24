Хабиб Нурмагомедов высказался о терактах в Махачкале и Дербенте

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта, произошедшего накануне в республике.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее чем воспитание тел», - написал Нурмагомедов в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вечером 23 июня в дагестанских Дербенте и Махачкале произошел теракт, в результате которого были убиты 19 человек, среди которых 15 - полицейские. В Дербенте боевики ворвались в православный храм, убили священника, а затем подожгли синагогу. Синхронно с этим теракт произошел в Махачкале. Там террористы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и тоже подожгли синагогу.

В ходе контртеррористической операции силовики убили шесть террористов, среди них, по предварительных данным, были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль Омаровы, а также его племянник. Сам чиновник в настоящее время задержан.

Также одним из террористов, по некоторым данным, был 28-летний экс-боец ММА, воспитанник бойцовской школы отца Хабиба Нурмагомедова.

К утру 24 июня режим контртеррористической операции был завершен. Из-за терактов в республике объявлен трехдневный траур.