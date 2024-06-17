Хабенский впервые отреагировал на новость, что Богомолову и Машкову дали в руководство еще по одному театру

Актер и художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский впервые отреагировал на перестановки в театральной среде. Речь идет о решении дать режиссеру Константину Богомолову и актеру Владимиру Машкову в руководство еще по одному театру.

Реакцию Хабенского приводит сайт Kp.ru. Актер поддержал решение и заявил, что «людям доверили еще одно сценическое пространство». Он отметил: те, кто это сделал, считали данный шаг правильным.

«Справятся, обязательно», - сказал Хабенский, комментируя новость.

Напомним, Богомолов был худруком Театра на Бронной, а теперь получил аналогичную должность еще и в Театре Романа Виктюка. Машков остался худруком Театра Олега Табакова и назначен директором «Современника».

Ранее журналист Михаил Шахназаров осудил назначение Богомолова на новую должность. Он возмущался, что раз везде нужна новизна, «пусть выходят голыми, в тряпках».