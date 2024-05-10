Хабенский рассказал, как победил звездную болезнь

Знаменитый актер Константин Хабенский признался, что когда-то страдал от звездной болезни. Преодолеть ее художественному руководителю МХТ им. А. П. Чехова помогли друзья.

Хабенский стал известным после съемок в сериале «Убойная сила», где он сыграл оперуполномоченного Игоря Плахова. Когда актер ощутил на себе большое внимание со стороны зрителей, он стал вести себя по-другому.

Артисту не позволили высоко задрать нос друзья, которые в тот момент его окружали. Благодаря иронии и сарказму, Хабенский не смог «зазвездиться».

«Как-то раз зашли в магазин, старший товарищ посмотрел на собаку, которая, видимо, ждала от нас колбасу, и сказал мне: „Узнала, узнала“. Друзья помогают такие моменты пережить. Поэтому все прошло само собой», — рассказал народный артист России в интервью изданию "7Дней.ru".

Хабенский дал совет и начинающим актерам. Он рекомендует им не гнаться за драматичными ролями, а «хулиганить», пока есть возможность. Рано или поздно, настоящему профессионалу предложат сыграть серьезный образ, уверяет Константин.

Ранее режиссер Федор Бондарчук заявил, что боится актера Константина Хабенского. Подробнее читайте в этом материале.