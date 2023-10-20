Хабенский крайне удивился, что признан лучшим актером: он полтора года не снимался

Актер Константин Хабенский, который признан лучшим актером 2023 года, заявил, что удивлен итогам опроса, организованного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Сейчас он является директором МХТ им. А.П. Чехова и полтора года не снимался в кино.

«Я был крайне удивлен… Полтора года не снимался», - сообщил артист ТАСС.

Он предположил, что такие результаты опроса – «шлейф наработанного материала». Артист поблагодарил зрителей, которые считают его лучшим актером страны.

Напомним, Хабенского причислили к лучшим актерам 12% россиян. За ним идут Сергей Безруков и Владимир Машков – оба набрали 11%. Примечательно, что год назад Безруков был лидером рейтинга.

Среди женщин лучшей актрисой признана Юлия Пересильд. За нее проголосовали 11%. За ней с большим отрывом следует Светлана Ходченкова (5%). Третье место заняли Екатерина Гусева и Елизавета Боярская. Последняя год назад возглавляла рейтинг.