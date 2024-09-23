Кети Топурия вышла из бизнеса с миллиардной выручкой

Известная певица Кети Топурия вышла из состава учредителей бизнеса по удобрениям. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистка несколько лет являлась учредителем ООО «Анстелла-биотех» — компании, занимающейся оптовой торговлей удобрениями и производством круп. В 2022 году выручка бизнеса составила 2,5 млрд рублей. Однако недавно компания столкнулась с проблемами.

В начале текущего года юрлицо было привлечено к суду на 742 тысячи рублей в качестве третьей стороны из-за нарушения по договору перевозки. После подачи очередной декларации в налоговую выяснилось, что выручка юрлица уменьшилась более чем на миллиард рублей — по данным за минувший год, она составила 1,2 млрд.

В результате Топурия приняла решение выйти из состава учредителей, однако бизнесом по-прежнему занимается ее супруг, Лев Деньгов.

Напомним, в начале августа Кети Топурия в третий раз стала матерью. Исполнительница родила дочь Николь от Льва Деньгова. Для супругов этот ребенок стал вторым, пара также растит трехлетнего Адама.

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