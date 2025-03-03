«Кем-то санкционированные доносы»: концерт Лолиты в Перми отменили после жалоб общественников

Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 19 марта в Перми, отменили после жалоб общественников. Также информация о выступлении исчезла с официального сайта артистки. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в ЦСП.

Как уточняется, концерт Лолиты, запланированный на 19 марта в Спорткомплексе им. В.П. Сухарева в Перми, отменен, однако от организаторов мероприятия поступило возражение, которое сейчас находится в проработке. На данный момент сообщения об отмене мероприятия в ЦСП не комментируют.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что концерт Лолиты в Перми 19 марта не состоится из-за жалоб общественников. С такой инициативой выступили Гуманитарный Центр Прикамья и фонд «Вежливые люди». Активисты заявили, что выступление оскандалившейся певицы на площадке для занятий детей «может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения».

Изначально Лолита утверждала, что мероприятие не отменено. Однако в свежем комментарии 59.ru артистка подтвердила эту информацию.

«Именно по доносам, которые кем-то санкционированы. У „общественников“ нет других проблем, их реальные проблемы не интересуют. К примеру, ЖКХ, где, наверное, больно по рукам дадут. А ведь они важнее беготни за артистами», — заявила Лолита.

Напомним, в 2023 году артистка оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты Лолиты стали массово отменять по России. Так, недавно у знаменитости сорвались выступления в Ульяновске и Волгограде.

Ранее мы писали о том, что раскрыто состояние Лолиты после массовой отмены концертов.