«Смех и шутки — это не всегда признак радости»: что происходит с Лолитой после отмены
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Лолита Милявская — яркая, харизматичная личность, чья карьера уже несколько десятилетий приковывает внимание публики. Творчество, эпатажный стиль и открытость в общении сделали ее одной из самых узнаваемых фигур на российской эстраде. Однако в последнее время в жизни артистки произошли значительные изменения в виде отмены концертов и вынужденной паузы в творчестве. Психолог Катерина Рублева считает, что скандал сказался на состоянии певицы, которая теперь использует юмор как защитную реакцию. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Для артиста, чья жизнь тесно связана со сценой, отмена концертов — это не просто потеря доходов, но и серьезный удар по идентичности. Лишившись возможности выступать, Лолита столкнулась с необходимостью пересмотреть свои приоритеты и найти новые способы взаимодействия с аудиторией. В такой ситуации многие артисты испытывают чувство опустошенности, тревоги и даже депрессии. Однако Лолита, судя по ее поведению в социальных сетях, выбрала другой путь — активное общение с подписчиками, шутки и самоиронию. Но что стоит за этой внешней легкостью? Смех и шутки — это не всегда признак радости и беззаботности. Часто они становятся механизмом психологической защиты, способом справиться с внутренним напряжением и тревогой. В психологии это явление известно как защитный юмор. Человек использует шутки, чтобы дистанцироваться от болезненных переживаний, снизить уровень стресса и сохранить контроль над ситуацией», — высказалась психолог.
Лолита Милявская, судя по ее постам и видео, активно использует этот механизм. Она шутит над собой, над ситуацией, в которой оказалась, и даже над критиками. Это позволяет ей сохранять лицо перед публикой и не показывать свою уязвимость. Однако за этим может скрываться глубокое внутреннее напряжение, которое она пока не готова или не хочет демонстрировать.
По мнению эксперта, стресс может пагубно повлиять на состояние 58-летней певицы: с возрастом ресурсы организма истощаются, и способность справляться с нагрузками снижается.
«Ей приходится адаптироваться к новым условиям, искать новые способы самовыражения и справляться с вызовами, которые бросает ей жизнь. В ее случае особенно важно, чтобы рядом были люди, которые могут оказать поддержку — друзья, близкие, коллеги. Даже самый сильный человек нуждается в том, чтобы его выслушали, поняли и поддержали. История Лолиты напоминает нам о том, что за внешней легкостью и шутками может скрываться глубокая внутренняя работа, и что важно быть внимательными к себе и своим близким, особенно в сложные периоды жизни», — резюмировала Рублева.
Катерина Рублева