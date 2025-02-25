«Смех и шутки — это не всегда признак радости»: что происходит с Лолитой после отмены

Лолита Милявская — яркая, харизматичная личность, чья карьера уже несколько десятилетий приковывает внимание публики. Творчество, эпатажный стиль и открытость в общении сделали ее одной из самых узнаваемых фигур на российской эстраде. Однако в последнее время в жизни артистки произошли значительные изменения в виде отмены концертов и вынужденной паузы в творчестве. Психолог Катерина Рублева считает, что скандал сказался на состоянии певицы, которая теперь использует юмор как защитную реакцию. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Для артиста, чья жизнь тесно связана со сценой, отмена концертов — это не просто потеря доходов, но и серьезный удар по идентичности. Лишившись возможности выступать, Лолита столкнулась с необходимостью пересмотреть свои приоритеты и найти новые способы взаимодействия с аудиторией. В такой ситуации многие артисты испытывают чувство опустошенности, тревоги и даже депрессии. Однако Лолита, судя по ее поведению в социальных сетях, выбрала другой путь — активное общение с подписчиками, шутки и самоиронию. Но что стоит за этой внешней легкостью? Смех и шутки — это не всегда признак радости и беззаботности. Часто они становятся механизмом психологической защиты, способом справиться с внутренним напряжением и тревогой. В психологии это явление известно как защитный юмор. Человек использует шутки, чтобы дистанцироваться от болезненных переживаний, снизить уровень стресса и сохранить контроль над ситуацией», — высказалась психолог.

Лолита Милявская, судя по ее постам и видео, активно использует этот механизм. Она шутит над собой, над ситуацией, в которой оказалась, и даже над критиками. Это позволяет ей сохранять лицо перед публикой и не показывать свою уязвимость. Однако за этим может скрываться глубокое внутреннее напряжение, которое она пока не готова или не хочет демонстрировать.

По мнению эксперта, стресс может пагубно повлиять на состояние 58-летней певицы: с возрастом ресурсы организма истощаются, и способность справляться с нагрузками снижается.