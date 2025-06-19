Кейт Миддлтон внезапно не пришла на королевские скачки из-за последствий рака

Кейт Миддлтон внезапно отказалась от посещения традиционных королевских скачек в Аскоте. Присутствие принцессы Уэльской было анонсировано заранее, однако в последний момент она заявила, что из-за последствий рака вынуждена «искать правильный баланс» между здоровьем и общественной жизнью.

Как сообщает издание Daily Mail, в Букингемском дворце заверили, что Кейт была огорчена необходимостью остаться дома.

Мероприятие состоялось 18 июня в Аскоте. Принцесса должна была ехать во втором экипаже королевской процессии вместе с мужем принцем Уильямом, согласно опубликованному списку экипажей. Однако менее чем через полчаса после начала мероприятия Кенсингтонский дворец подтвердил, что Кейт не будет присутствовать. После этого был опубликован пересмотренный список экипажей.

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после операции в брюшной полости.

Ранее дочь певца Александра Малинина Устинья посетила скачки в английском городе Аскот. Девушка сравнила себя с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которую ждали на Royal Ascot в этом году.