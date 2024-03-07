«Казус Пугачевой»: писатель объяснил, как повлияет на Примадонну статус иноагента

В Госдуме просят признать иноагентом певицу Аллу Пугачеву после ее последних провокационных видео. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров высказался по поводу данной инициативы.

Писатель считает, что признание Примадонны иноагентом было бы достойным завершением ее «казуса».

«Подобное решение будет логичным завершением всего „казуса Пугачевой“, который с нашим обществом происходил фактически 50 лет», — сказал Холмогоров в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Холмогоров пояснил, что давно слышит шутки про эпоху Пугачевой. Но, когда Примадонна была во главе шоу-бизнеса, она «вела себя как барыня», говорит он. Публицист вспомнил скандал в гостинице «Прибалтийской» с участием артистки. В то время ее даже перестали показывать на ТВ. После певицу вернул Александр Яковлев, а президент Михаил Горбачев дал ей звание народной артистки СССР.

Уехавшие из страны артисты, по его словам, «упорно считают себя нормальными людьми», сравнивая себя с аристократией.

Недавно артистка опубликовала ролик, на котором станцевала под украинскую песню. Россияне были досадно удивлены выходкой звезды. После исполнительница хита «Миллион алых роз» снова оскандалилась, поругавшись с артистом Стасом Михайловым. Певица сказала ему, что нормальные люди не планируют возвращаться в Россию.