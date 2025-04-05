«Кажется, что ты совсем неспособный»: Цискаридзе рассказал о главном страхе при работе на телевидении

Николай Цискаридзе рассказал, что боится не записать с первого дубля реплики. Об этом он рассказал в программе «Доброе утро» Первого канала.

Николай Цискаридзе уже несколько лет работает ведущим на телевидении. Он рассказал, что переживает во время съемок. По словам артиста балета, главный страх на телевидении для него — не зачитать с первого раза подводку.

«Самое страшное для меня… Я думаю, вы посмеетесь, как опытнее телеведущие, это сказать второй раз подводку. Если, допустим, запись идет. Потому что я актер первого дубля. Когда вот надо переговорить, тебе кажется, что ''ты совсем неспособный, да, то есть ты совсем ничего не стоишь?''. Мне было очень сложно», — поделился он.

Напомним, Николай Цискаридзе ведет программу «Сегодня вечером». Он является лауреатом премии «ТЭФИ-2023» в категории «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу».

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