«Кажется, что он где-то на гастролях»: вдова Шатунова рассказала о жизни после смерти певца

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана рассказала, как живет семья после его смерти. По признанию юриста, и она, и дети сильно тоскуют по артисту и до сих пор не верят, что его нет в живых.

Сейчас Светлана с детьми – 17-летним Дэннисом и 10-летней Эстеллой — живет в Германии. В Россию же она прилетает только на памятные даты. Например, в этот раз она купила билеты на самолет из-за 50-летнего юбилея вокалиста, на который был открыт памятник ему. Его установили на Троекуровском кладбище в Москве.

Шатунова вспоминает, что ее мужа не стало в карете скорой помощи буквально за мгновение. Просто разорвало сердце, и спасти его уже было невозможно. Однако мириться с этим ни Светлана, ни дети не могут. До сих пор они не осознают, что певца нет.

«Когда Юры не стало, мы переживали это горе внутри семьи, поддерживали друг друга. Нам все еще кажется, что он где-то на гастролях», - призналась вдова kp.ru.

По словам Светланы, оба ребенка сильно похожи на своего отца. А Эстелла пошла в Шатунова еще и идеальным музыкальным слухом. Дэннис же творчеством не увлекается. Он хочет стать инженером.

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