«Как в воду смотрел»: сбылся сон Юрия Шатунова

Певица Наталья Гулькина рассказала о сбывшемся сне исполнителя Юрия Шатунова. Артисту приснилось, будто коллега заблудилась в Германии. В действительности, так оно и вышло.

Подробностями Гулькина поделилась в интервью сайту mk.ru.

Будучи на гастролях в Германии, певица бегала каждое утро по 45 минут. Таким образом она поддерживала фигуру. В один из дней Шатунов сказал коллеге: «Смотри, мне сегодня сон приснился, что ты заблудишься! Не ходи в лес далеко».

Гулькина не собиралась туда, так как боялась незнакомой местности.

«В итоге он либо сглазил, либо как в воду смотрел, либо просто вещий сон», - сказала исполнительница.

На пробежке она увидела одинаковые дома и очень много животных на улице. Повсюду друг за другом носились кролики, артистка увлеклась зрелищем и не заметила, сколько времени прошло и как найти гостиницу.

«В итоге случайно увидела девочку на велосипеде, которую заметила еще у нашего отеля, и поняла, в каком направлении нужно двигаться», - сказала исполнительница.

Ее пробежка заняла 2,5 часа вместо 45 минут. Артисты тем временем грузились в автобус. Шатунов призвал коллегу слушать его в следующий раз.

«Я всегда говорю правду», - указал он Гулькиной.

Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище установили памятник Шатунову стоимостью 10 млн рублей. Официальное открытие запланировано на 6 сентября – в этот день ему должно было исполниться 50 лет. При работе над монументом брались точные размеры вещей Шатунова: сделана копия кроссовок, в которых он выступал перед смертью.