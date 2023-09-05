«Как в воду смотрел»: сбылся сон Юрия Шатунова
Наталья Гулькина рассказала о сбывшемся сне Юрия Шатунова.
© Dmitry Korobeynikov/ZERKALO/East News
Певица Наталья Гулькина рассказала о сбывшемся сне исполнителя Юрия Шатунова. Артисту приснилось, будто коллега заблудилась в Германии. В действительности, так оно и вышло.
Подробностями Гулькина поделилась в интервью сайту mk.ru.
Будучи на гастролях в Германии, певица бегала каждое утро по 45 минут. Таким образом она поддерживала фигуру. В один из дней Шатунов сказал коллеге: «Смотри, мне сегодня сон приснился, что ты заблудишься! Не ходи в лес далеко».
Гулькина не собиралась туда, так как боялась незнакомой местности.
«В итоге он либо сглазил, либо как в воду смотрел, либо просто вещий сон», - сказала исполнительница.
На пробежке она увидела одинаковые дома и очень много животных на улице. Повсюду друг за другом носились кролики, артистка увлеклась зрелищем и не заметила, сколько времени прошло и как найти гостиницу.
«В итоге случайно увидела девочку на велосипеде, которую заметила еще у нашего отеля, и поняла, в каком направлении нужно двигаться», - сказала исполнительница.
Ее пробежка заняла 2,5 часа вместо 45 минут. Артисты тем временем грузились в автобус. Шатунов призвал коллегу слушать его в следующий раз.
«Я всегда говорю правду», - указал он Гулькиной.
Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище установили памятник Шатунову стоимостью 10 млн рублей. Официальное открытие запланировано на 6 сентября – в этот день ему должно было исполниться 50 лет. При работе над монументом брались точные размеры вещей Шатунова: сделана копия кроссовок, в которых он выступал перед смертью.