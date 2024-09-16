«Кажется, бег отменяется на ближайший месяц»: Агата Муцениеце получила травму на съемках

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что получила травму на съемках. Звезда сериала «Закрытая школа» вышла на связь с подписчиками в соцсети и рассказала, что сильно подвернула ногу.

В личном блоге Агата Муцениеце опубликовала видео с экшн-сценой со съемок, а позднее поделилась снимком с забинтованной ногой. Судя по всему, артистка травмировала ногу на работе.

«Кажется, бег отменяется на ближайший месяц», — написала Агата Муцениеце.

Примечательно, что это не первый случай, когда знаменитость травмируется во время съемок. Так, в 2021 году Агата Муцениеце повредила ногу на шоу «Ледниковый период», когда упала на лед. Через год актриса снова получила травму на съемках сериала «Новая жизнь». По сценарию одна из коллег должна была бросать ей одежду, но попала ремнем от штанов прямо артистке в глаз.

Напомним, Агата Муцениеце также продолжает выяснять отношения с экс-супругом Павлом Прилучным даже спустя четыре года после развода. 23 мая появилась информация о том, что актер подал в суд на бывшую жену из-за прав их детей. Сама же актриса ранее подала иск в суд о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

В июле выяснилось, что разбирательство экс-супругов связано с определением места жительства их общих детей. 29 августа состоялось заседание суда по этому вопросу. По словам Агаты Муцениеце, «все прошло хорошо», а «правда на стороне правды». Актриса просила дождаться результата и пообещала дать более полный комментарий после решения суда.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце подогрела слухи о расставании с телеведущим Иваном Чуйковым, назвав его «коллегой».