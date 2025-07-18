«Каждый выбирает сам»: Светлана Бондарчук встала на защиту взрослых женщин, носящих короткие платья

Телеведущая Светлана Бондарчук заступилась за 50-летних женщин, носящих мини-юбки или другие откровенные наряды, стараясь выглядеть лучше. Ранее актриса Юлия Меньшова в интервью стилисту Алеко Надиряну назвала смешными дам, которые в таком возрасте предпочитают одеваться в короткие платья, а таже посещать спортзал. И фэшн-блогер с ней согласился.

В своем Telegram-канале экс-супруга Федора Бондарчука заявила, что на этот счет у нее ровно противоположное мнение.

«Я сама слежу за собой и мне нравится хорошо выглядеть. Для публичного человека это уважение к аудитории и, надеюсь, правильный пример. И не нужно забывать, что быть привлекательной для своего мужчины тоже важно, по крайней мере для меня. И самой нравится себе в зеркале или влезать в платье 20-летней давности», — написала знаменитость.

По мнению 56-летней телеведущей, в современном мире каждый может «существовать в соответствии со своими представлениями о прекрасном». Кроме того, она не видит ничего смешного в желании женщин ходить в фитнес-зал.

«Мы все знаем, что есть действительно плохие примеры, когда женщины делают неудачную пластику в попытках сохранить молодость. Но почему-то не сомневаюсь, что они сами видят это лучше остальных, переживают и комплексуют, так что не нужно лишний раз указывать на это, лучше поддержать. Представление о красоте каждый выбирает сам: как ухаживать за собой, как одеваться, как взрослеть», — добавила Бондарчук.

Ранее мы писали о том, почему Светлана Бондарчук скрывает 26-летнюю дочь Варвару с ДЦП.