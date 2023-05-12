«Каждый так должен»: Лайма Вайкуле оценила поступок Дмитрия Пескова в адрес Аллы Пугачевой

Певица Лайма Вайкуле оценила недавний жест пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в адрес певицы Аллы Пугачевой. Напомним, 7 мая на похоронах модельера Валентина Юдашкина он подошел к артистке и поцеловал руку.

Вайкуле затронуло то, как повел себя Песков, и она решила высказаться публично. В обществе этот жест вежливости восприняли по-разному.

Певица похвалила пресс-секретаря и не нашла ничего удивительного в его жесте. По мнению Вайкуле, подойти к Пугачевой – «это честь» и Песков в той ситуации повел себя «правильно, красиво, элегантно». «Молодец!» - произнесла Вайкуле в его адрес.

«Это вообще нормально, что мужчина подошел к женщине, да еще и в такой тяжелый день, и высказал свое уважение. Каждый так должен был подходить, каждый», - решила Вайкуле и добавила, что желает людям, говорящим «мерзости», «задохнуться в своей этой грязи».

Ранее мы писали о диалоге Пескова и Пугачевой на похоронах Юдашкина.