Звезда «Не родись красивой» изменился до неузнаваемости и сильно располнел

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах “Бедная Настя” или “Не родись красивой”», — заявил 44-летний актер Петр Красилов.

Поклонники артиста разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает бодипозив Красилова и призывает его не стесняться новой внешности. Другие с грустью подлились своим мнением, что не могут поверить в то, что Красилов так себя запустил, ведь «Каким красивым мужчиной был!»

Напомним, в мае 2020 года Красилов перенес коронавирус. Возможно, инфекция могла сказаться и на лишнем весе актера. Кроме того, в прошлом году Петр развелся с актрисой Ириной Шебеко, с которой прожил в браке около 16 лет. У экс-супругов есть общая дочь Александра.