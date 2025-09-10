«Каждый хочет получать по 100 тысяч»: депутат Журова отреагировала на слова Нагиева про пенсию

Недавно актер Дмитрий Нагиев пожаловался, что его пенсия составит около 20 тыс. рублей. На высказывание звезды отреагировала депутат Госдумы Светлана Журова.

Олимпийская чемпионка пояснила, что Нагиеву нужно сесть и посчитать будущий размер пенсии, учитывая надбавки. По ее словам, пенсии в нашей страны разные — есть достойные, а есть те, на которые сложно прожить.

«В этом вопросе гражданам всегда будет мало. Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч, — заявила она в разговоре со Sport24. — Государство не может это обеспечить, потому что на такое бюджета не хватит».

Журова напомнила о различных компенсациях, которые существуют в нашей стране. Она также добавила, что в России намного ниже цены на услуги ЖКХ, чем за границей.

По словам спортсменки, звезда сериала «Физрук» очень хорошо зарабатывает и платит налоги. Журова думает, что Нагиев будет еще долго востребован, и вряд ли ему придется жить на одну пенсию.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал шуткой слова Нагиева о пенсии в 20 тыс. рублей.