«Каждый год — минимум за пять»: муж Лены Катиной рассказал о трудностях в браке с певицей

Муж солистки группы «Тату» Лены Катиной рассказал о трудностях в браке с певицей в годовщину свадьбы. Бизнесмен Дмитрий Спиридонов заявил, что они научились больше не соперничать друг с другом.

«За это время было все: романтика и жесть, взлеты и падения, срочные задачи, дедлайны, ночные авралы. У нас с Леной каждый год — минимум за пять. И если кто-то думает, что любовь – это красивые фотки в соцсетях, то это вообще не про нас», – написал избранник звезды в соцсетях.

Дмитрий отметил, что их любовь с Леной включает партнерство, дружбу и юмор. Сейчас они могут договариваться, больше не сражаются друг с другом, а выступают вместе против проблем. Все чаще после проблем, сложного дня и хаоса они понимают, что это и есть «счастливая семейная жизнь».

Напомним, что в последние годы Спиридонов дважды столкнулся с рецидивом онкологического заболевания. Ранее он рассказывал, что еще до свадьбы оформил завещание в пользу Катиной, чтобы показать ей свое абсолютное доверие. Сама певица не раз признавалась, что ежедневно молит о здоровье мужа и мечтает о долгой совместной жизни.

Пара сыграла скромную свадьбу. Они расписались в МФЦ и отметили праздник в кругу близких. В ноябре 2022 года артистка сообщила о беременности, а 11 июля 2023 года родила сына Демьяна.

У исполнительницы есть также 10-летний сын Александр от бывшего мужа, словенского музыканта Сашо Кузмановича.

Ранее мы писали о том, что Лена Катина и Юлия Волкова объявили о возрождении группы «Тату» спустя 14 лет.