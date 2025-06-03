«Каждый должен отдать долг Родине»: Виталий Бородин хочет отправить служить Алексея Жидковского

Виталий Бородин обратится к комиссару Москвы для отправки Жидковского в армию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратил внимание на блогера Алексея Жидковского. По словам общественника, для некоторых россиян Жидковский является лидером общественного мнения.

При этом неизвестно, служил ли блогер в армии. Бородин намерен выяснить это у военного комиссара Москвы.

«Я вот думаю официально обратиться к военному комиссару города Москвы с просьбой проверить, служил Жидковский в армии или нет. Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан отдать долг Родине», — заявил он.

Напомним, в апреле 2025 года депутат Госдумы Леонид Слуцкий потребовал Генпрокуратуру проверить Алексея Жидковского, участвовавшего в «Тотальном диктанте» в пропаганде ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Бородин призвал еще раз проверить Аллу Пугачеву.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ