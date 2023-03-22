20:06, 22 марта 2023
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«Каждый день терпеть»: Лолита взяла в поезд шприцы и уколы
59-летняя певица Лолита взяла на гастроли шприцы, чтобы ежедневно делать «сезонные уколы».
Фото: Starface.ru
59-летняя певица Лолита выехала в тур со своим коллективом. В поезд артистка взяла шприцы и объяснила, зачем.
«Мы выезжаем в тур. Хочу вам сказать, с чем я еду. Я начинаю сезонные уколы, с собой шприцы, всякие такие витаминчики», - сказала Лолита на видео, записанном в поезде.
«Поэтому параллельно каждый день моя попа будет терпеть и терпеть», - отметила артистка.
Ранее певица привела подробности о молодом возлюбленном. Оказалось, что он мусульманин и гораздо моложе ее. Мужчина довольно обеспечен и радует певицу дорогими подарками.
Лолита отказалась называть имя мужчины, но добавила, что ей с ним «клёво».
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: