«Каждый день терпеть»: Лолита взяла в поезд шприцы и уколы

59-летняя певица Лолита выехала в тур со своим коллективом. В поезд артистка взяла шприцы и объяснила, зачем.

«Мы выезжаем в тур. Хочу вам сказать, с чем я еду. Я начинаю сезонные уколы, с собой шприцы, всякие такие витаминчики», - сказала Лолита на видео, записанном в поезде.

«Поэтому параллельно каждый день моя попа будет терпеть и терпеть», - отметила артистка.

Ранее певица привела подробности о молодом возлюбленном. Оказалось, что он мусульманин и гораздо моложе ее. Мужчина довольно обеспечен и радует певицу дорогими подарками.

Лолита отказалась называть имя мужчины, но добавила, что ей с ним «клёво».