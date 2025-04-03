«Это было что-то страшное»: актер Смолкин вспомнил, как Заворотнюк стало плохо на съемках

3 апреля ушедшей из жизни в прошлом году актрисе Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 54 года. Коллега звезды по сериалу «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин рассказал, что исполнительница роли няни Вики работала на износ и порой даже падала в обмороки.

Заслуженный артист сыграл в популярном ситкоме дворецкого Константина. За время съемок Смолкин подружился с Анастасией. Он вспомнил, как Заворотнюк совмещала работу в «Табакерке» с «Моей прекрасной няней». Однажды звезда случайно пропустила спектакль и чуть ли не упала в обморок, осознав это.

Продюсеры смогли выкрутиться и отменили постановку, но данная ситуация пугает любого артиста. В какой-то момент Анастасия ушла из театра — в сериале она играла главную роль и работала практически на износ. Это отразилось на здоровье знаменитости.

«Это мы могли чем-то заняться в паузах между съемками, а она из кадра в кадр входила, работала на износ. Это было что-то страшное, она даже падала в обморок из-за переработок. Ей было тяжело», — рассказал актер в разговоре с Voice.

Как пояснил Смолкин, Заворотнюк в основном работала больше других актеров. Борис отметил, что у его покойной коллеги была сильная работоспособность и «сумасшедший трудоголизм».

Напомним, супруг Анастасии приехал на могилу актрисы в ее день рождения вместе с шестилетней дочерью Мией.