«Каждый день о нем думаю. Для меня он живой»: Раиса Рязанова не смирилась со смертью единственного сына

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова рассказала об одной из самых страшных трагедий в своей жизни. В беседе с aif.ru актриса, потерявшая единственного сына, призналась, что так и не отпустила его спустя пять лет.

По словам 80-летней Раисы Рязановой, потеряв родного человека, бесполезно искать утешения в чем-то. Народная артистка России не скрывает: все пять лет без сына она ежедневно плачет и вспоминает о нем. Актриса до сих пор не смирилась с утратой.

«На протяжении всего этого времени я ни разу не заснула, чтобы не заплакать. Каждый день о нем думаю. Мне говорят: «Ты себя мучаешь». А как эти мысли убрать? Как?! Для меня он живой…» — поделилась Раиса Рязанова.

Артистка призналась, что ей придает силы жить поддержка друзей и коллег Данилы.

«Памятник поставила ему, друзья его пришли. Сели на бордюрчик, выпили. Сигаретку ему оставили, стаканчик с хлебушком. Я положила черный, сын такой любит. Анекдоты потравили. Все житейское. Я благодарна Данькиным друзьям, коллегам по театру, они меня навещают, мы общаемся и его вспоминаем. Так и живу», — рассказала звезда советского кино.

Напомним, Данила Перов скончался в 2020 году от оторвавшегося тромба, ему был 51 год. Смерть единственного ребенка стала настоящим ударом для Раисы Рязановой. Актриса признавалась, что с уходом сына ее жизнь будто остановилась: «Нет человека — и все. И все кончилось в моей жизни. Потому что сын — это были мои руки, мои глаза. Это было все!» Артистка также отмечала: переживания сильно сказались на ее здоровье.

Ранее 95-летняя звезда фильма «Тихий Дон» Людмила Хитяева призналась, что не может прийти в себя после смерти единственного сына: «Мне очень тяжело».