«Каждый человек заслуживает любви»: Проскурякова высказалась о связи с женатым

Актриса Юлия Проскурякова заявила, что никогда не встречалась с женатыми. Жена Игоря Николаева высказалась о связи с несвободными мужчинами в беседе с TV Mag.

Юлия сыграла главную роль в «Детективе на все руки». Ее героиня — яркая, успешная девушка, влюбленная в женатого мужчину. Артистка долго разбирала своего персонажа, ставшего ее противоположностью. Проскурякова, в отличие от героини, никогда не встречалась с женатыми и не разрушала чужие семьи.

«Разбирая своего персонажа, я пришла к выводу, что, возможно, мою героиню не любили в детстве, поэтому она не знает, как может быть прекрасна взаимная, ненавязчивая, настоящая любовь», — высказалась актриса.

По мнению Юлии, семья — главная ценность в жизни человека. Чтобы поддерживать любовные отношения, нужно уважать партнера и относиться к нему с пониманием.

«Женщина никогда не должна так унижаться перед мужчиной, как моя героиня. Каждый человек на земле заслуживает любви, просто потому что он есть», — высказалась знаменитость.

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